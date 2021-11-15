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Вацко: «Колоссальной ошибкой будет подумать, что Босния выйдет немотивированной»

Наш соперник уже потерял шансы на выход на ЧМ-2022
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11:56
Вацко: «Колоссальной ошибкой будет подумать, что Босния выйдет немотивированной»
Виктор Вацко / Фото: Футбол 1/2/3

Украинский комментатор Виктор Вацко в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от матча Украины против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

«Матч с Болгарией? Вот такая у нас непредсказуемая сборная, но этот матч превзошел все надежды. Футбол, который показала команда, желание которое показала команда – это то, что заслуживает аплодисментов, это то, что заслуживает комплиментов.

Впервые Петраков сменил схему игры команды. Пусть теперь боснийцы ломают голову, по какой системе будет играть сборная Украины.

Но если футболисты подумают, что Босния получится немотивированная – это будет колоссальная ошибка. В нашей ситуации недооценивать любого соперника – это выстрелить себе в ногу».


Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Виктор Вацко сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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