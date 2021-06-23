Экс-игрок «Шахтера» Веллингтон Нем может оказаться в Японии
Веллингтон Нем нашел себе новый клуб
Он будет играть в Бразилии
Фото: ФК Крузейро
Бывший игрок «Шахтера» Веллингтон Нем нашел себе новую команду.
29-летний полузащитник присоединился к «Крузейро». Контракт рассчитан на полгода, сообщает сайт клуба.
В клубе надеются, что он поможет команде остаться в Серии B. «Крузейро» занимает 17-е место во втором дивизионе Бразилии.
До этого он выступал за клуб «Форталеза».
Прошлым летом Нем покинул «Шахтер».
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