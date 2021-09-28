«Венеция» в большинстве не смогла вырвать победу над «Торино»

Команды сыграли вничью

Фото: twitter.com/TorinoFC_1906

«Венеция» в матче 6 тура Серии А дома сыграла вничью с «Торино».

Команды показали равную игру, но забивали лишь во втором тайме. На гол гостей в начале второй половины хозяева ответили мячом с пенальти под конец встречи.

«Венеция» играла в большинстве в заключительные минуты игры, но победить не смогла.

Серия А. 6-й тур:

«Венеция» – «Торино» 1:1

Голы: Араму, 79 (с пенальти) — Брекало, 56.

«Венеция»: Мяепяя — Маццокки, Свобода (Араму, 65), Чеччарони, Шнегг (Эбуехи, 65) — Чрнигой, Вакка (Ампаду, 38), Бузио (Фьордилино, 87) — Кийин, Йонсен (Анри, 87), Окереке.

«Торино»: Милинкович-Савич — Джиджи, Бремер, Родригес — Синго (Войвода, 72), Побега (Мандрагора, 72), Лукич, Ансальди — Линетти, Брекало (Зима, 79), Санабрия.

Удаление: Джиджи, 78