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Вербич досрочно прервет отпуск, что бы начать подготовку к сезону

«Динамо» уже начало тренировки
Футбол Украинская Премьер-лига
22:15
Вербич досрочно прервет отпуск, что бы начать подготовку к сезону
Беньямин Вербич / фото - Football24

Словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич досрочно прервет свой отпуск, что бы раньше приступить к тренировкам с командой. Об этом рассказал ассистент главного тренера киевлян Олег Гусев в интервью клубным СМИ.

«17-го июня приедет Вербич. Несмотря на то, что ему дали время еще отдохнуть, он сам изъявил желание приехать раньше и готовиться».

Игрок пропустил вторую половину минувшего сезона из-за травмы, и, видимо, соскучился за игрой в футбол.

Напомним, стала известна дата первого матча «Динамо» и «Шахтера» в рамках УПЛ.

Источник: ФК Динамо Киев Павел Харченко
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Теги

Беньямин Вербич Динамо Киев Олег Гусев

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