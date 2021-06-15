Вербич досрочно прервет отпуск, что бы начать подготовку к сезону

«Динамо» уже начало тренировки

Беньямин Вербич / фото - Football24

Словенский полузащитник киевского «Динамо» Беньямин Вербич досрочно прервет свой отпуск, что бы раньше приступить к тренировкам с командой. Об этом рассказал ассистент главного тренера киевлян Олег Гусев в интервью клубным СМИ.

«17-го июня приедет Вербич. Несмотря на то, что ему дали время еще отдохнуть, он сам изъявил желание приехать раньше и готовиться».

Игрок пропустил вторую половину минувшего сезона из-за травмы, и, видимо, соскучился за игрой в футбол.

Напомним, стала известна дата первого матча «Динамо» и «Шахтера» в рамках УПЛ.