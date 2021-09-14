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Вернидуб: «Дай Бог Скрипнику сделать с «Зарей» шаг еще выше»
Экс-тренер луганчан поделился мнением о нынешнем наставнике команды
14 сентября 23:00
Юрий Вернидуб / Фото - SportArena
Главный тренер «Шерифа» и бывший наставник «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о нынешнем коаче луганчан Викторе Скрипнике.
Общаюсь ли со Скрипником? Нет. У него сейчас достаточно много работы, поэтому отвлекать или лезть в душу человеку не хочется.
Я желаю Виктору как можно дольше в «Заре» работать и добиваться с ней таких же результатов, которых он уже успел с ней добиться. Два раза кряду стать обладателем бронзы – это чего-то стоит! Дай Бог ему с «Зарей» сделать шаг еще выше.
Уже завтра, 15 сентября, «Шахтера» проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шерифа». За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шериф» – «Шахтер». Начало – в 20:00.
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