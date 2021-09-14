Вернидуб: «Дай Бог Скрипнику сделать с «Зарей» шаг еще выше»

Юрий Вернидуб / Фото - SportArena

Главный тренер «Шерифа» и бывший наставник «Зари» Юрий Вернидуб поделился мнением о нынешнем коаче луганчан Викторе Скрипнике.

Я желаю Виктору как можно дольше в «Заре» работать и добиваться с ней таких же результатов, которых он уже успел с ней добиться. Два раза кряду стать обладателем бронзы – это чего-то стоит! Дай Бог ему с «Зарей» сделать шаг еще выше.