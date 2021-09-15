Вернидуб: «Если будет недооценка со стороны «Шахтера», то это только плюс нам»

Матч начнется в 22:00

Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями пресс-службе клуба от старта команды в Лиге чемпионов – в игре с «Шахтером».

«Мы все очень счастливы и рады стать участниками группового этапа Лиги чемпионов. Мы к этому очень долго шли. Сбылась наша мечта. И уверен в каждом из своих ребят. Уверен, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы показать хороший футбол в этих 6 матчах. Тем более, что у нас очень сильная группа — это «Реал», это «Интер», это «Шахтер». Поэтому я горд за «Шериф», что у него есть шанс показать себя с лучшей стороны. Я надеюсь, что мы готовы к этому».

«Шахтер» провел свою предматчевую тренировку не в Молдове, а на своей базе в Украине. Говорит ли это о том, что горняки не очень серьезно относятся к «Шерифу»?

«Не думаю, что это так. Я внимательно смотрел пресс-конференцию Де Дзерби. Он очень уважительно отнесся к нашему клубу. Они тоже понимают, что в групповом этапе уже нет слабых соперников. Все на данный момент равны. То, что они здесь не тренировались – выбор главного тренера. Они тоже очень серьезно готовятся. Я хорошо знаю эту команду. Команда, в которой 12 или более бразильцев, и все бразильцы – качественные, они стоят больших денег. Думаю, недооценки нет. Нас ждет увлекательный и хороший матч с сильным соперником. Если и будет недооценка, то это только плюс нам. Это хорошо. Если этого не будет – ничего страшного, мы готовы. Я сам в интервью сказал, что понимаю, что нас считают аутсайдерами. Это их право. Я с этим не согласен. Мы готовы к этому турниру, мы будем сражаться, мы будем играть. Если мы это будем делать, то результат тоже будет положительным.

Какие слова скажете своим игрокам перед матчем, чтобы мотивировать их добиться результата?

«Я об этом не буду говорить. Я найду эти слова, подумаю, у меня еще есть целая ночь впереди. Когда команда попадает в Лигу чемпионов, то они и сами должны понимать, где мы. Мотивация, наверное, не нужна. Самое важное – выполнить то, что мы нарабатывали. А результат – давайте дождемся завтрашней игры. После нее мы поймем, кто лучше изучил соперника и подготовился».

Игра состоится 15 сентября в 22:00.

Онлайн трансляция «Шериф» – «Шахтер».