Вернидуб рассказал о трудной победе его «Шерифа» в ЛЧ

Юрий Вернидуб / фото - Eurosport

Украинский тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над армянским «Алашкертом» (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:

И такая тактика сработала. «Алашкерт» стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.

1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество. Вот почему мы должны хорошо подготовиться к ответному матчу, сыграть такую же ​​хорошую игру и выиграть».