Вернидуб рассказал о трудной победе его «Шерифа» в ЛЧ
Украинский тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над армянским «Алашкертом» (1:0) во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов:
«Я доволен игрой. Мы построили нашу игру правильно. Мы понимали, что «Алашкерт» играет дома, постарается сыграть в инициативный футбол. И чтобы не поддаваться давлению, мы опустили одну из линий, чтобы получить численное преимущество.
И такая тактика сработала. «Алашкерт» стал больше контратаковать, а мы, наоборот, атаковали. Рад, что мы боролись до конца, и наш форвард забил хороший гол.
1:0 – это не тот счет, который дает серьезное преимущество. Вот почему мы должны хорошо подготовиться к ответному матчу, сыграть такую же хорошую игру и выиграть».
Ответный матч состоится 28 июля на стадионе «Шериф» в Тирасполе.
Победитель этой пары выйдет в третьем квалификационном раунде на казахстанский «Кайрат» или сербскую «Црвену Звезду».
Напомним, «Ференцварош» с Зубковым в составе также одержал победу в первом матче.
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