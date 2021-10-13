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Вернидуб: «У таких команд, как «Реал», есть недооценка соперников»
Мадридский клуб поплатился за это
20:20
Юрий Вернидуб / Фото: Футбол 24
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб заявил, что у «Реала» присутствует недооценка в матчах с соперниками уровнем ниже.
«Реал» – клуб мирового уровня с топ-игроками и топ-тренером. Но я все равно уверен, что у таких команд есть недооценка. Кто они, а кто мы. И они выходят и думают, что можно обыграть без усилий.
Я понимал, что мы будем без мяча играть. Как можно с ними контролировать мяч? Карло Анчелотти после игры поблагодарил за игру и пожелал удачи».
Напомним, «Шериф» сенсационно обыграл «Реал» (2:1) в Мадриде во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
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