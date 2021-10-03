Вернидуб в шоке. Игроки «Шерифа» устроили драку в матче чемпионата

Тренеру пришлось разнимать конфликтующих

Юрий Вернидуб / фото - Fan Day

В матче молдавского чемпионата «Шериф» на выезде минимально обыграл «Милсами».

Во втором тайме гости устроили драку. Игрок «Шерифа» Эмонд Аддо получил от футболиста «Милсами» Игоря Ламбарского по ногам и ответил на это ударом в лицо.

Когда пострадавший упал на газон, после чего между игроками соперников началась потассовка.

Украинский тренер тираспольской команды Юрий Вернидуб вынужден был вмешаться и вместе с другими членами тренерского штаба разнимать дерущихся.

Стала известна зарплата Вернидуба в «Шерифе».