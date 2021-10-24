«Верона» с покером Симеоне разгромила «Лацио» в Серии А
В 9-м туре чемпионата Италии «Верона» оформила разгромную победу над римским «Лацио» со счетом 4:1.
Матч стал настоящим бенефисом форварда «Вероны» Джованни Симеоне, который забил четыре гола в ворота Рейны. На такую игру хозяев и их нападающего гости ответили лишь результативным ударом Чиро Иммобиле в самом начале второго тайма.
Чемпионат Италии. 9-й тур.
«Верона» – «Лацио» 4:1
Голы: Симеоне, 30, 36, 62, 90 – Иммобиле, 46
«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер (Шутало, 69), Давидович, Казале (Чеккерини, 45), Лазович (Маньяни, 81), Велозу (Тамез, 69), Барак, Илич (Онгла, 81), Капрари, Симеоне.
«Лацио»: Рейна, Марушич, Раду, Габаррон, Хюсай (Ладзари, 57), Лейва (Катальди, 63), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 56), Милинкович-Савич, Педро (Моро, 63), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
Предупреждения: Велозу, Чеккерини, Габаррон, Акпа-Акпро.
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