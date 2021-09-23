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«Вест Хэм» с Ярмоленко выбил МЮ и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги

Ровно треть матчей завершилась серией пенальти
Футбол Украинские легионеры
07:23
«Вест Хэм» с Ярмоленко выбил МЮ и другие результаты 3-го раунда Кубка английской лиги
Фото - Вест Хэм

Завершились матчи среды, 22 сентября, в третьем раунде Кубка английской лиги.

Вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко провел весь поединок против «Манчестер Юнайтед». Несмотря на удар в штангу, SofaScore оценил старания украинца 6.3 баллами.

Вашему вниманию результаты всех шести встреч игрового дня.

Кубок английской лиги, третий раунд

«Брайтон» – «Суонси» 2:0

Голы: Коннолли, 33, 38

«Брайтон»: Стил, Робертс, Берн, Лэмпти (Гросс, 46), Тернс, Ричардс, Модер, Леонард, Мак Аллистер (Сармиенто, 69), Альсате, Коннолли (Локадия, 76).

«Суонси»: Бенда, Уильямс, Латибодьер, Купер, Бидуэлл, Смит (Данда, 64), Уолш (Даунс, 63), Уиттакер, Фултон, Кабанго (Мэннинг, 46), Каллен.

Предупреждения: Уильямс, Даунс, Купер

«Арсенал» – «Уимблдон» 3:0

Голы: Ляказетт, 11 (пен.), Смит-Роу, 77, Нкетиа, 80

«Арсенал»: Лено, Холдинг, Соареш, Нуну Тавареш, Мари, Парти (Смит-Роу, 60), Локонга, Мэйтленд-Найлз, Мартинелли (Сака, 76), Нкетиа (Балогун, 83), Ляказетт.

«Уимблдон»: Цанев, Найтингейл, Хенеган, Гиннесс-Уокер, Лоуренс, Вудъярд, Рудони (Чизлетт, 69), Хартиган, Ассал, Маккормик (Мебуде, 60), Палмер (Пресли, 54).

Предупреждения: Маккормик, Хенеган

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм» 2:2 (пен. – 2:3)

Голы: Дендонкер, 38, Поденсе, 58 – Ндомбеле, 14, Кейн, 23

«Вулверхэмптон»: Радди, Хувер, Аит-Нури (Семеду, 75), Килмен, Москера (Коуди, 9), Рубен Невеш, Дендонкер, Поденсе (Моутинью, 84), Боли, Фабиу Силва (Траоре, 46), Хван Хи Чхан.

«Тоттенхэм»: Голлини, Дэвис, Ромеро, Санчес, Танганга (Регилон, 90), Скипп, Ло Чельсо (Сон Хын Мин, 62), Ндомбеле, Алли (Хейбьерг, 82), Хиль, Кейн.

Предупреждения: Фабиу Силва, Рубен Невеш – Ндомбеле

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» 0:1

Гол: Лансини, 9

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Байи, Линделеф, Диогу Далот, Теллес (Эланга, 73), Матич, Мата (Гринвуд, 62), Лингард (Бруну Фернандеш, 72), ван де Бек, Санчо, Марсьяль.

«Вест Хэм»: Ареоля, Доусон, Диоп, Фредерикс (Цоуфал, 17), Масуаку (Влашич, 69), Ярмоленко, Лансини (Форнальс, 69), Крал, Нобл, Боуэн, Джонсон.

Предупреждение: Нобл

«Миллуолл» – «Лестер» 0:2

Голы: Лукман, 50, Ихеаначо, 88

«Миллуолл»: Лонг, Уоллес, Хатчинсон (Бэллард, 65), Купер, Пирс (Афобе, 72), Томпсон (Смит, 72), Эванс, Мэхони, Леонард, Митчелл, Брэдшоу.

«Лестер»: Уорд, Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Дьюзбери-Холл, Олбрайтон (Вестергор, 72), Тилеманс, Лукман (Дака, 69), Ихеаначо.

«Челси» – «Астон Вилла» 1:1 (пен. – 4:3)

Голы: Вернер, 54 – Арчер, 64

«Челси»: Аррисабалага, Чилуэлл, Сарр, Джеймс, Чалоба, Канте (Маунт, 46), Сауль (Лукаку, 76), Зиеш (Баркли, 76), Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Вернер.

«Астон Вилла»: Стир, Янг, Туанзебе, Хоз, Кэш (Конса, 77), Накамба, Эль-Гази, Сансон (Чуквуэмека, 42), Буэндиа, Траоре (Филоджин-Байдейс, 64), Арчер.

Предупреждения: Сарр, Джеймс – Янг

Сергей Стаднюк
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Теги

Вест Хэм Манчестер Юнайтед Андрей Ярмоленко Челси Арсенал Лондон Тоттенхэм Лестер Сити Вулверхэмптон Кубок Английской лиги

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