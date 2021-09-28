Скрипник: «Два раза становились призерами при не очень удачном старте»
Виктор Скрипник – лучший тренер 9-го тура УПЛ
«Заря» добыла третью разгромную победу в сезоне
28 сентября 15:29
Виктор Скрипник / фото - ТК Футбол
Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник признан лучшим тренером 9-го тура УПЛ.
Его подопечные в гостях разгромили СК «Днепр-1» (4:0), обойдя соперника в турнирной таблице. Стоит отметить, что это третья разгромная победа луганчан в текущем сезоне.
Напомним, в своем следующем матче «Заря» сыграет против итальянской «Ромы» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги конференций.
Встреча состоится 30 сентября в 19:45.
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