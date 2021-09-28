Виктор Скрипник – лучший тренер 9-го тура УПЛ

«Заря» добыла третью разгромную победу в сезоне

Виктор Скрипник / фото - ТК Футбол

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник признан лучшим тренером 9-го тура УПЛ.

Его подопечные в гостях разгромили СК «Днепр-1» (4:0), обойдя соперника в турнирной таблице. Стоит отметить, что это третья разгромная победа луганчан в текущем сезоне.

Напомним, в своем следующем матче «Заря» сыграет против итальянской «Ромы» в рамках 2-го тура группового раунда Лиги конференций.

Встреча состоится 30 сентября в 19:45.