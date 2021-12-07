Вингер «Баварии»: «У «Барселона» все еще хорошая команда»

Завтра соперники встретятся в заключительном туре ЛЧ

Кингсли Коман / Фото: ВВС

Вингер «Баварии» Кингсли Коман высказался о грядущем матче с «Барселоной» в 6-м туре Лиги чемпионов. Слова игрока приводит пресс-служба UEFA.

«Нам еще предстоит улучшить многие аспекты. Мы хотели побеждать с самого первого матча. Наша уверенность в себе растет, мы пытаемся выигрывать каждый матч. Все команды в Лиге чемпионов сильны, так что мы хотим победить в каждом матче.

У «Барселоны» все еще очень хорошая команда. У этого соперника всегда сложно выиграть. Но мы сыграем дома, так что хотим победить.

Я всегда хотел играть за топ-клуб. «Бавария» – один из лучших и самых крупных клубов мира. За этот клуб я играю дольше, чем за остальные. Очень благодарен за шанс оказаться здесь».



Матч «Бавария – «Барселона» состоится 8-го декабря, начало – в 22:00.

Онлайн трансляция матча «Бавария» – «Барселона».