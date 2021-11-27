Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняВыступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках
матч-центр : Футбол
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 18
Завтра 22
Футбол (6 событий из 7) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Штутгарт - Майнц 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Кальяри - Салернитана 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Гранада 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Олимпик - Горняк-Спорт 0:1 Окончен
17:30 Волынь - Прикарпатье 2:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 ФК Мариуполь - ФК Львов 0:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Венеция - Интер 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вильярреал - Барселона 0:1 2-й тайм
Футбол (18 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Окончен
17:00 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2 Окончен
17:00 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Нант 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Боруссия Мёнхенгладбах 4:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Боруссия Дортмунд 1:3 Окончен
19:30 Бавария - Арминия 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Ювентус - Аталанта 0:1 Окончен
21:45 Венеция - Интер 0:1 2-й тайм
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Райо Вальекано 1:1 Окончен
22:00 Вильярреал - Барселона 0:1 2-й тайм
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Нива Т - Кремень 4:2 Окончен
14:15 Полесье - Подолье 1:2 Окончен
15:00 Нива Т - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - Динамо 0:2 Окончен
15:00 Олимпик - Динамо -:- Запланирован
17:00 Черноморец - Десна 0:1 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Ворскла 5:1 Окончен
Футбол (22 события из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Манчестер Сити - Вест Хэм -:- Запланирован
16:00 Лестер - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Челси - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Сент-Этьен - ПСЖ -:- Запланирован
16:00 Лорьян - Ренн -:- Запланирован
16:00 Монако - Страсбур -:- Запланирован
18:00 Монпелье - Лион -:- Запланирован
21:45 Марсель - Труа -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 РБ Лейпциг - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Милан - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Специя - Болонья -:- Запланирован
19:00 Рома - Торино -:- Запланирован
21:45 Наполи - Лацио -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Эспаньол - Реал Сосьедад -:- Запланирован
19:30 Кадис - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 ВПК-Агро - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Кривбасс - Агробизнес -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Рух - Металлист-1925 -:- Запланирован
19:30 Колос - Верес -:- Запланирован

Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой

Полузащитник хочет остаться в «Реале»
Футбол Лига 1 (Франция)
22:10
Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой
Фото: Marca

Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор отказал ПСЖ.

Бразильский хавбек отклонил выгодное предложение от парижан. Ему предлагали 17 миллионов евро в год, сообщает ABC.

21-летнего игрока рассматривали в качестве замены для Килиана Мбаппе. Впрочем, предложение от ПСЖ его не заинтересовало.

Сейчас Винисиус получает около 3,3 миллионов евро в год. По новому контакту с «Реалом» его зарплата может вырасти до 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне он стал ключевым игроком «Реала». На его счету 10 мячей и семь ассистов в 18 матчах.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Реал Мадрид (футбол) Винисиус Жуниор

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Почеттино: Все мои игроки – фавориты в борьбе за «Золотой мяч»
Почеттино: Все мои игроки – фавориты в борьбе за «Золотой мяч»
Футбол В Европе
17:59
Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе
Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе
Футбол Лига 1 (Франция)
14:57
Мбаппе раскрыл причину, по которой предпочел «Реалу» ПСЖ в 2017 году
Мбаппе раскрыл причину, по которой предпочел «Реалу» ПСЖ в 2017 году
Футбол Лига 1 (Франция)
14:39
Анчелотти: «Мбаппе и Холанд в «Реале»? У Переса большие планы на июль»
Анчелотти: «Мбаппе и Холанд в «Реале»? У Переса большие планы на июль»
Футбол Примерa (Испания)
13:48
«Лучший день в моей жизни». Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, где посвятил главу «Реалу»
«Лучший день в моей жизни». Мбаппе выпустил комикс о своей жизни, где посвятил главу «Реалу»
Футбол Примерa (Испания)
12:48
Попрощаются, как с легендами. В «Реале» готовятся к уходу трех звездных футболистов
Попрощаются, как с легендами. В «Реале» готовятся к уходу трех звездных футболистов
Футбол Примерa (Испания)
09:46

Новости: Футбол

Просто дичь: «Белешенсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и без замен. Как думаете, почему?
Просто дичь: «Белешенсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и без замен. Как думаете, почему?
В Европе
23:00
Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона», Онлайн трансляция
LIVE Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Барселона», Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
22:50
Кравченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ
Кравченко вошел в топ-10 самых возрастных футболистов УПЛ
Украинская Премьер-лига
22:42
«Бавария» забила 102 мяча в Бундеслиге за 2021-й год. Это лучший результат в истории турнира
«Бавария» забила 102 мяча в Бундеслиге за 2021-й год. Это лучший результат в истории турнира
Бундеслига (Германия)
22:40
Гасперини – о победе над «Ювентусом: «Ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала»
Гасперини – о победе над «Ювентусом: «Ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала»
Серия А (Италия)
22:32
Вратарь «Ворсклы» Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году
Вратарь «Ворсклы» Ризнык отбил 6-й пенальти в 2021-м году
Украинская Премьер-лига
22:26
Довбык еще больше оторвался от преследователей в гонке бомбардиров УПЛ
Довбык еще больше оторвался от преследователей в гонке бомбардиров УПЛ
Украинская Премьер-лига
22:15
Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой
Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой
Лига 1 (Франция)
22:10
Рябоконь: «Черноморец» играет более организовано и остро, чем в первом круге»
Рябоконь: «Черноморец» играет более организовано и остро, чем в первом круге»
Украинская Премьер-лига
21:48
Все новости

Популярные новости

Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Чемпион мира не хочет драться с Ломаченко, потому что украинец испугался Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
21 ноября 21:52
20
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
1
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
26 ноября 09:02
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Руис назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 18:37
2
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бывший тренер Кличко, утверждает, что его ученик в спарринге нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
24 ноября 14:39
8
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Суркис – о матче с «Черноморцем»: «Я такой комедии еще не видел. У нас же футбол, а не цирк»
Футбол Украинская Премьер-лига
20 ноября 08:58
1
Все новости