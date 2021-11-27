Одной ногой в «Реале»? ПСЖ не могут продвинуться в переговорах по контракту с Мбаппе
Винисиус отклонил предложение от ПСЖ с сумасшедшей зарплатой
Полузащитник хочет остаться в «Реале»
22:10
Фото: Marca
Полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор отказал ПСЖ.
Бразильский хавбек отклонил выгодное предложение от парижан. Ему предлагали 17 миллионов евро в год, сообщает ABC.
21-летнего игрока рассматривали в качестве замены для Килиана Мбаппе. Впрочем, предложение от ПСЖ его не заинтересовало.
Сейчас Винисиус получает около 3,3 миллионов евро в год. По новому контакту с «Реалом» его зарплата может вырасти до 8 миллионов евро.
В нынешнем сезоне он стал ключевым игроком «Реала». На его счету 10 мячей и семь ассистов в 18 матчах.
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