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Вице-президент «Барселоны»: «Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад»
Каталонский клуб не собирается расставаться с тренером
09:46
Роналд Куман / Фото: Getty Images
Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Рональда Кумана. Его слова приводит As.
«На совете директоров не поднимался вопрос о Кумане. Нам попался очень сложный соперник в худшие времена. Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично»
Напомним, в последнем матче «Барселона» разгромно уступила «Баварии» (0:3) в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
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