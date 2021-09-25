«Вольфсбург» уступил «Хоффенхайму» и отпустил «Баварию» в отрыв

«Волки» открыли счет, но пропустили в ответ трижды

Фото - Вольфсбург

В шестом туре немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» на выезде уступил «Хоффенхайму».

После победы «Баварии» в текущем туре «волкам» было необходимо забирать три очка в данном матче. Начало было успешным – Баку открыл счет.

Однако далее забивали исключительно хозяева. Крамарич, Баумгартнер и Кадержабек лишили соперника лидерства в чемпионате.

«Вольфсбург» упустил возможность догнать «Баварию» во главе турнирной таблицы и теперь отстает на три очка. «Хоффенхайм» поднялся в верхнюю «девятку».

Бундеслига, 6 тур

«Хоффенхайм» – «Вольфсбург» 3:1

Голы: Крамарич, 45, Баумгартнер, 74, Кадержабек, 82 – Баку, 25

«Хоффенхайм»: Бауманн, Кадержабек, Фогт (Пош, 85), Ричардс, Раум, Гриллич (Гайгер, 85), Самассеку, Баумгартнер (Акпогума, 79), Крамарич, Адамян (Бруун Ларсен, 70), Бебу (Рюттер, 70).

«Вольфсбург»: Кастельс, Мбабу, Брукс, Лакруа, Руссийон (Борнаув, 83), Гилавоги, Арнольд, Филипп (Вальдшмидт, 76), Баку (Нмеча, 76), Вегорст, Лукебакио.

Предупреждения: Кадержабек, Гриллич – Арнольд, Руссийон