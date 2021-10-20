Лига чемпионов. «Бенфика» – «Бавария». Онлайн трансляция
Воробей: «У «Бенфики» будет мало шансов с «Баварией», Яремчуку будет сложно забить»
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17:55
Фото: Getty Images
Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Баварией».
«Бавария» перед вылетом в Португалию разгромила «Байер» со счетом 5:1! Я смотрел этот поединок. К 37-й минуте мюнхенцы забили леверкузенцам пять мячей! Я считаю, что «Бавария» сейчас это самая сильная команда в Европе. Они показывают сейчас космический футбол. При чем можно сказать, что «Бавария» побеждает на одной ноге. У них есть разные варианты. Нагельсман меняет игроков периодически, давая всем себя проявить. У мюнхенской команды большой запас, большой гандикап, много хороших футболистов. Я думаю, в этом матче будет выездная победа «Баварии». Я не скажу, что «Бенфика» слабая. Лиссабонцы будут играть, но здесь нужно учитывать мощь «Баварии».
Будет ли у Яремчука шанс забить? Яремчуку будет сложно. Все-таки «Бавария» очень хорошо играет в обороне. Хотя в матче с «Байером» мюнхенцы пропустили один мяч. Но, я считаю, если Яремчук себя настроит, у него будут голевые моменты. Но в целом в матче с чемпионом Германии у «Бенфики» будет мало шансов».
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