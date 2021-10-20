Воробей: «У «Бенфики» будет мало шансов с «Баварией», Яремчуку будет сложно забить»

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Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Баварией».

Будет ли у Яремчука шанс забить? Яремчуку будет сложно. Все-таки «Бавария» очень хорошо играет в обороне. Хотя в матче с «Байером» мюнхенцы пропустили один мяч. Но, я считаю, если Яремчук себя настроит, у него будут голевые моменты. Но в целом в матче с чемпионом Германии у «Бенфики» будет мало шансов».