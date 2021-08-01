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«Ворскла» добыла первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Рух»

Команда Максимова забила сопернику 2 мяча
Футбол Украинская Премьер-лига
21:21
«Ворскла» добыла первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Рух»
Фото: Football.ua

В матче 2-го тура УПЛ «Ворскла» переиграла «Рух» в родных стенах.

В концовке 1-го тайма отличился Скляр.

А в начале второй половины встречи отличился Степанюк, удвоив преимущество своей команды.

Это первая победа «Ворсклы» в сезоне, полтавская команда набрала 4 очка в двух турах УПЛ, у «Руха» пока нет очков.

УПЛ, 2-й тур

«Ворскла» – «Рух» 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 60

«Ворскла»: Ризнык, Чеснаков, Пердута, Якубу, Тамм, Скляр, Кане (Пешич, 84), Челядин, Тилль (Луизао, 84), Пуцлин (Вакула, 79), Степанюк.

«Рух»: Бандура, Мартынюк, Дидык, Белый, Климчук (Борячук, 62), Притула (Федорчук, 46), Бойчук, Карасюк (Ориховский, 46), Кузик (Кондраков, 73), Сыч (Альваренга, 46), Лях.

Предупреждения: Мартынюк (21), Скляр (22), Белый (57), Дидык (67).

Петр Приходько
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