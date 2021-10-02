«Ворскла» разгромила «Ингулец» и поднялась на третью строчку в УПЛ

Дубль на счету Оливье Тилля

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В матче десятого тура УПЛ «Ворскла» на своем поле принимала «Ингулец».

Первая половина встречи закончилась нулями, но во втором тайме полтавчане смогли распечатать ворота гостей.

На 66 минуте счет в игре открыл Ранжел, забивший дебютный гол за «Ворсклу», а уже через 11 минут Тилль удвоил преимущество своей команды.

Тот же Тилль похоронил все надежды «Ингульца» на камбек, забив свой второй гол на 84 минуте и доведя счет до разгромного

Полтавчане поднялись на третью строчку УПЛ, набрав 21 очко. «Заря» и «Александрия» в случае своих побед смогут догнать «Ворсклу», но не обгонят ее, так как у подопечных Максимова хороший отрыв по разнице забитых и пропущенных мячей.

УПЛ, 10-й тур

«Ворскла» – «Ингулец» 3:0

Голы: Ранжел, 66, Тилль, 77, 84.

«Ворскла»: Ризнык, Тамм, Пердута, Яворский, Чеснаков, Скляр (Пешич, 89), Кане, Тилль (Коджови, 89), Пуцлин, Ранжел, Степанюк.

«Ингулец»: Шуст, Ковалев, Поспелов (Козак, 83), Полегенько, Асмелаш, Шарай, Запорожец, Бартулович (Шишка, 83), Бен-Салем, Ситало, Плохотнюк (Стефен, 83).

Предупреждения: Бартулович (20), Пуцлин (33), Шарай (36).