«Ворскла» уверенно обыграла «Минай»

Команда Юрия Максимова поднялась на пятое место в турнирной таблице

Фото: пресс-служба «Ворсклы»

«Ворскла» принимала «Минай» в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Полтавчане были фаворитами и встречи и подтвердили этот статус. Подопечные Юрия Максимова забили по мячу в каждом из таймов, добыв уверенную победу. Авторами голов стали Кане и Лиховидько (автогол).

В турнирной таблице этот результат вывел «Ворсклу» на чистое пятое место. «Минай», который не может победить уже в шести турах кряду, находится на 12-й позиции.

УПЛ. 8-й тур:

«Ворскла» – «Минай» 2:0

Голы: 1:0 – 37 Кане, 2:0 – 74, автогол Лиховидько.

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Яворский, Тамм, Чеснаков, Скляр (Бондаренко, 83), Кане (Пешич, 78), Пуцлин, Челядин (Якубу, 68), Ранжел, Степанюк.

«Минай»: Кучер, Семенко, Гончар, Синегуб (Багайоко, 52), Лиховидько, Петрусенко, Горин (Кныш, 46), Кулиев, Хахлев (Коваленко, 77), Билоног (Байдал, 69), Селезнев (Вишневский, 69).

Предупреждения: Челядин 40, Кныш 67, Семенко 72, Коваленко 88.