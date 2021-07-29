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«Ворскла» вылетела из Лиги Конференций

Команда Юрия Максимова проиграла в почти выигранном матче

Футбол Лига конференций UEFA
21:40
«Ворскла» вылетела из Лиги Конференций
Фото: ua-football.com

В Полтаве в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций «Ворскла» в овертайме уступила финскому КуПСу со счетом 2:3.

«Ворскла», которой нужна была в этом матче лишь победа, откровенно плохо начала первый тайм. Гости взяли под контроль мяч и начали создавать моменты. А первые атаки хозяев зрители увидели лишь после первых 30 минут.

На второй тайм «Ворскла» вышла заряженной и начала создавать долгожданые эпизоды у ворот соперников. Сначала быстрая контратака полтавчан привела к тому, что убегающий Степанюк вошел в штрафную и отдал в центр на Тилля, который в касание отправил мяч в сетку.

Через минуту КуПС ответил. Удо легко обыграл Бондаренко справа и прострелил, но мяч отлетел на линию штрафной, от куда Себбану пробил в девятку – 1:1.

События в матче начали развиваться настолько быстро, что уже на 55-й минуте Скляр Скляр головой точно пробил по воротам. Затем из-за травмы полтавчанам пришлось поменять активного Якубу, но не смотря на его отсутствие, хозяева очень близко были к третьему голу, но свои моменты упустили.

Казалось, что «Ворскла» обеспечила себе победу, но на 90-й минуте защита хозяев провалилась. Никем не прикрытый Ниссила с метра переправил мяч в сетку.

В овертайме полтавчане почти остались в меньшинстве после удаления Кушнирука. Справедливое удаление? Скорее, что нет, поскольку игрок финской команды больше сыграл на артистизме. Несмотря на последующий выставленный мур у своих ворот, защита полтавчан треснула в начала второго дополнительного тайма, когда Ранжел головой забил с линии вратарской. У «Ворсклы» затем еще был не реализованный момент Челядина, после которого мяч до конца матча контролировали гости.

 Лига Конференций. 2-й квалификационный раунд

«Ворскла» – КуПС 2:3 ОТ

Голы: Тилль, 48, Скляр, 55 – Себбан, 49, Ниссила, 90, Ранжел, 111

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Чеснаков (Луизао, 105+1), Тамм, Бондаренко, Якубу (Кушниренко, 79), Скляр (Яворский, 72), Пуцлин (Челядин, 63), Тилль, Кане (Пешич, 105+1), Степанюк (Вакула, 105+1).

КуПС: Крейдл, Каррилло (Хаарала, 81), Тойвомаки, Томас (Хейнонен, 86), Хамалайнен (Ниссиля, 63), Узочокву, Попови (Рангел, 63), Себбан, Аджей-Боатенг, Удо, Икауниекс (Ниба, 91).

Удаление: Кушниренко, 94

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Ворскла КуПС (футбол)

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