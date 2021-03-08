Нереализованный пенальти помешал «Колосу» переиграть «Ингулец»
Вратарь «Ингульца» – Поворознюку: «Е****ь «Колос» не получилось, но ничья тоже неплохой результат»
Артем Малыш уверен, что его команде по силам остаться в УПЛ
«Ингулец» – «Колос» / Фото - football24
Голкипер «Ингульца» Артем Малыш в интервью программе «Великий футбол» поделился эмоциями после ничейного результата в матче 17-го тура УПЛ против «Колоса» (0:0).
«Сразу выбрал тот угол еще до того, как игрок подошел. Стал немного правее, хотелось дезориентировать. Так получилось, что туда ударил. Думаю, он тоже еще до удара решил, куда будет бить. Без фарта не бывает. Нам нужно брать очки. Думаю, боженька – не фраер, он все видит, даст нам остаться в УПЛ. Григорьевич, с днем рождения. Е####ь не получилось, но ничья тоже неплохой результат».
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