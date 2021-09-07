Вратарь сборной Чехии: «У украинцев качественная команда. Но мы очень хорошо подготовились»

Игра состоится 8 сентября

Фото: dynamocb.cz

Вратарь сборной Чехии Йиндржих Станек поделился ожиданиями sport.cz от матча против Украины в контрольной игре.

Вы готовы к завтрашнему матчу?

«Готов сыграть завтра и уже привык к атмосфере в сборной».

После матча против Бельгии вы общались с Лукаку и Роберто Мартинесом.

«У меня была возможность пообщаться. Было очень приятно, что они помнили о моей игре в Англии. Разговаривали о моей жизни. Они пожелали мне успехов в футболе и жизни».

Завтра вы сыграете свой первый матч за сборную на родном стадионе.

«Для меня это имеет очень большое значение. Это осуществление моей мечты».

Долгое время вы не играли в футбол из-за травмы.

«Я много не играл, и кому-то покажется неправильным, что завтра я буду на воротах. Но я все время тренировался и на 100% готов к матчу. Отдам все свои силы».

В матче с Бельгией было большое давление. С Украиной будет то же самое?

«Не думаю, что матч со сборной Украины будет для нас намного проще, чем с бельгийцами. У Украинцев качественная команда. Но мы очень хорошо подготовились. Уверен, что нам удастся показать нашу лучшую игру».

Как думаете, сколько ваших знакомых и родных будет завтра на трибунах?

«Для меня это важный матч. Как и для моих друзей и семья. Все мои родные будут на игре».

Игра состоится 8 сентября в 21:45.

Онлайн трансляция Чехия – Украина.