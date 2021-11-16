Яремчук: «Очень сложно считать все эти шансы, надо думать о своей игре»
Украине не хватит только своей победы для выхода в стыки ЧМ-2022
Роман Яремчук / Фото: УАФ
Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о грядущем матче против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
«Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира.
Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка».
Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022. Босния в свою очередь уже потеряла все шансы на выход на ЧМ-2022.
Босния и Украина начнут в 21:45.
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