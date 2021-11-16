Яремчук: «Очень сложно считать все эти шансы, надо думать о своей игре»

Украине не хватит только своей победы для выхода в стыки ЧМ-2022

Роман Яремчук / Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук высказался о грядущем матче против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

«Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира. Все знают о силе сборной Франции, поэтому им точно будет нелегко, а мы будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка».

Отметим, Украине недостаточно только своей победы над Боснией, чтобы пройти в стыки со 2-го места. Также нужно, чтобы Финляндия не победила Францию, а желательно – проиграла. В случае победы Украины и ничьей Финляндии при равном количестве очков будет считаться разница мячей. Если же Финляндия победит Францию, то Украина 100% останется без ЧМ-2022. Босния в свою очередь уже потеряла все шансы на выход на ЧМ-2022.

Босния и Украина начнут в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.