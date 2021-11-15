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Яремчук высказался о перспективах Шевченко в «Дженоа»

Форвард верит, что у тренера все получится
Футбол Украинские легионеры
07:43
Яремчук высказался о перспективах Шевченко в «Дженоа»
Фото: Football.ua

Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о перспективах Андрея Шевченко в «Дженоа».

«Круто, будет здорово посмотреть на него. Есть ощущение, что у него все получится, что все будет хорошо»

Завтра, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий матч против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Источник: vbet.news Петр Приходько
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