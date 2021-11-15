Известный эксперт предпочел Довбыка Яремчуку
Яремчук высказался о перспективах Шевченко в «Дженоа»
Форвард верит, что у тренера все получится
07:43
Фото: Football.ua
Форвард «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук поделился мнением о перспективах Андрея Шевченко в «Дженоа».
«Круто, будет здорово посмотреть на него. Есть ощущение, что у него все получится, что все будет хорошо»
Завтра, 16 ноября, сборная Украины проведет решающий матч против Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.
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