Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»

Оприлюднені заявки команд на гру

Андрій Ярмоленко / Фото - talksport.com

Here's how we line up for the second leg of our Europa League semi-final in Frankfurt...#UEL | #SGEWHU pic.twitter.com/vjwylpbPvm — West Ham United (@WestHam) May 5, 2022

«Вест Хем» у своємуоприлюднив стартовий склад на матч-відповідь півфіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта».Український півзахисник лондонцівзалишився не з'явиться з перших хвилин на поле.: Ареола, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуелл, Райс, Соучек, Боуен, Лансіні, Форнальс, Антоніо: Трапп, Тута, Гінтереггер, Ндіка, Кнауфф, Соу, Роде, Костич, Хеуге, Борре, КамадаМатч відбудеться у Франкфурті-на-Майні. Початок – о 22.00.Нагадаэмо, що у першому поєдинку перемогу в гостях святкувала німецька команда (2:1).