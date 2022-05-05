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Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»

Оприлюднені заявки команд на гру
Футбол Лига Европы UEFA
21:45
Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Андрій Ярмоленко / Фото - talksport.com
«Вест Хем» у своєму Twitter оприлюднив стартовий склад на матч-відповідь півфіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта».

Український півзахисник лондонців Андрій Ярмоленко залишився не з'явиться з перших хвилин на поле.
Заявки команд:

«Вест Хем»: Ареола, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуелл, Райс, Соучек, Боуен, Лансіні, Форнальс, Антоніо

«Айнтрахт»: Трапп, Тута, Гінтереггер, Ндіка, Кнауфф, Соу, Роде, Костич, Хеуге, Борре, Камада

Матч відбудеться у Франкфурті-на-Майні. Початок – о 22.00.

Нагадаэмо, що у першому поєдинку перемогу в гостях святкувала німецька команда (2:1).
Владимир Кириченко
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Андрей Ярмоленко Вест Хэм Айнтрахт

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