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Ярмоленко не вийде в основі «Вест Хему» на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта»
Оприлюднені заявки команд на гру
21:45
Андрій Ярмоленко / Фото - talksport.com«Вест Хем» у своєму Twitter оприлюднив стартовий склад на матч-відповідь півфіналу Ліги Європи проти «Айнтрахта».
Український півзахисник лондонців Андрій Ярмоленко залишився не з'явиться з перших хвилин на поле.
Заявки команд:
«Вест Хем»: Ареола, Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуелл, Райс, Соучек, Боуен, Лансіні, Форнальс, Антоніо
«Айнтрахт»: Трапп, Тута, Гінтереггер, Ндіка, Кнауфф, Соу, Роде, Костич, Хеуге, Борре, Камада
Here's how we line up for the second leg of our Europa League semi-final in Frankfurt...#UEL | #SGEWHU pic.twitter.com/vjwylpbPvm— West Ham United (@WestHam) May 5, 2022
Матч відбудеться у Франкфурті-на-Майні. Початок – о 22.00.
Нагадаэмо, що у першому поєдинку перемогу в гостях святкувала німецька команда (2:1).
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