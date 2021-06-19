Ярославский: «У «Металлиста» не было ни гривны долгов, когда я уходил»

Александр Ярославский / Фото - Facebook

Бизнесмен Александр Ярославский в интервью пресс-службе «Металлиста» пообещал, что в возрожденном клубе не будет проблем с задолженностями.

Вы же никогда не слышали во времена того «Металлиста», что были задолженности по зарплатам или задолженности кому-то. Я, уходя, рассчитался абсолютно со всеми. Последний миллион долларов заплатил Папе Гуйе, я должен был ему подъемные за новый контракт.

То есть я, когда уходил, ни одной гривны, ни одного доллара долгов не было. Поэтому поверьте, для нас здесь нового ничего нет. Все возвращается старое, но только во 100 раз лучшей форме.