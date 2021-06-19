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Ярославский: «У «Металлиста» не было ни гривны долгов, когда я уходил»

Бизнесмен пообещал, что у харьковского клуба будет стабильное финансирование
Футбол Первая лига
19 июня 21:55
Ярославский: «У «Металлиста» не было ни гривны долгов, когда я уходил»
Александр Ярославский / Фото - Facebook

Бизнесмен Александр Ярославский в интервью пресс-службе «Металлиста» пообещал, что в возрожденном клубе не будет проблем с задолженностями.

Нам сейчас будет легче. Потому что у нас был огромный опыт 2005 – 2012 годов. Как только все услышали, что бренд вернулся, что «Металлист» будет играть, у нас очереди стали. Потому что все знают: там, где «Металлист» – там порядок. Где «Металлист» – платится все в срок.

Вы же никогда не слышали во времена того «Металлиста», что были задолженности по зарплатам или задолженности кому-то. Я, уходя, рассчитался абсолютно со всеми. Последний миллион долларов заплатил Папе Гуйе, я должен был ему подъемные за новый контракт.

То есть я, когда уходил, ни одной гривны, ни одного доллара долгов не было. Поэтому поверьте, для нас здесь нового ничего нет. Все возвращается старое, но только во 100 раз лучшей форме.

Напомним, «Металл» был переименован в «Металлист».

Сергей Стаднюк
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Александр Ярославский Металлист

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