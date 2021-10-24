Йовичевич: «Динамо» будет пытаться делать с нами то же, что с ними делала «Барселона»

Игор Йовичевич / Фото: UA-Football

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о предстоящей встрече с «Динамо» в 12-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба днепровского клуба.

- По большому счету, нет. Понятно, что против нас «Динамо» будет действовать совсем не так, как против каталонцев. Наоборот – оно будет пытаться делать то же, что делала в среду «Барса». Кстати, в Лиге чемпионов киевляне как раз и демонстрируют свою гибкость, свою способность адаптироваться к различным условиям. Было бы странно, если бы Мирча Луческу указал своим футболистам завладеть мячом и территорией - согласитесь, в нынешних условиях в игре против такого противника это сделать нереально. Так же, наверное, как невозможно и нам сейчас диктовать свои условия динамовцам. В прошлом сезоне «Днепр-1» проиграл Киеву дома и на выезде, но в обеих встречах у нас были определенные удачные периоды, когда мы контролировали игру, держали мяч и, считаю, выглядели лучше. Конечно, не хочется ограничиваться отдельными эпизодами, хочется именно так действовать с первых минут. Мы хотим этого, но нам нужно время.

- Наверное, накануне таких встреч особое внимание приходится уделять психологической подготовке.

- Конечно, ведь можно проиграть еще до стартового свистка. Проиграть не другим футболистам, а названию клуба, его эмблеме. Мы изучаем сильные и слабые стороны будущего соперника, придумываем какие-то хитрости, готовим какие-то ловушки, но они не принесут пользы, если ребята не продемонстрируют на поле решительность и отвагу. И здесь мы снова возвращаемся к менталитету победителей, который является не менее важным, чем тактические и функциональные составляющие. Его надо воспитывать в себе, и это часть ежедневного упорного труда.