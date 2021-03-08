Йовичевич: «Днепр-1», как и в кубковом матче, был ближе к победе, чем «Александрия»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался по поводу ничейного матча с «Александрией» в 17-м туре украинской Премьер-лиги (0:0). Слова хорватского специалиста передает официальный сайт днепрян.

Как я немного пошутил сейчас в флэш-интервью – последний удар покупается за евро. И недаром Холанд или другой футболист стоят десятки миллионов. В этом заключается маленькая разница. Нам еще надо создать бомбардира. Думаю, со временем будем набираться опыта, чтобы следующие моменты они спокойно реализовывали.

Выигрышная игра, в которой мы росли с каждой минутой и во втором тайме полностью захватили территорию. Не помню ни одного момента, кроме ошибки в конце матча, которую мы подарили.

Уже в третий раз в этой части сезона мы не пропустили. Мы очень прибавили в командной игре в обороне, что радует меня как тренера: четкая дисциплина, желание победить, выиграть единоборства. Ранее «Александрии» проигрывали, а сегодня были лучше и играли с позиции силы. И болельщики это замечают. Со временем они будут заполнять трибуны, давать нам ветер в спину, чтобы выигрывать такие матчи.

Как говорят все тренеры, надо работать. Это единственный выход из ситуации, который дает уверенность. Надо много тренировать, повторять, бить с точки в точку, как говорит господин Леоненко. Мы работаем над такими ситуациями, но должно пройти некоторое время. Надо, чтобы эти моменты решались на подсознании, чтобы могли додавить соперника до конца.

Такая ситуация была сегодня и в кубковом матче, и против «Мариуполя». Это все были выигрышные игры, но нам не хватает последнего удара. Работаем над этим, создаем моменты. И чем больше матчей будем проводить таким образом, гораздо больше побед придет.