Юбилейный гол Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Кристал Пэлас»

«Скаузеры» возглавили турнирную таблицу

фото - Liverpool FC

В матче пятого тура АПЛ «Ливерпуль» дома уверенно разобрался с «Кристал Пэлас».

Счет мог быть разгромным еще в первом тайме, но Диогу Жота не реализовал два убойных момента. Но гол «в раздевалку» смог оформить Садио Мане, забивший свой 100-й мяч за «красных».

Во второй половине встречи Мохаммед Салах решил вопрос победителя матча, а вышедший на замену Наби Кейта поставил эффектную точку в матче, потрясающим дальним ударом.

АПЛ, 5-й тур

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 3:0

Голы: Мане, 43, Салах, 78, Кейта, 89

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Конате, Цимикас, Хендерсон (Ориги, 88), Тиаго Алькантара (Кейта, 62), Фабиньо, Милнер, Салах, Мане, Диогу Жота (Джонс, 76).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте (Олисе, 82), Макартур (Ридевалд, 65), Галлахер, Айю, Заа, Бентеке (Эдуар, 65).

Предупреждения: Хендерсон (40), Цимикас (75), Салах (79), Уорд (83).