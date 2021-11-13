Юношеская сборная Украины разгромного одолела ровесников из Казахстана

Команда добыла первую победу в отборе на Евро-2022

фото - УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 в матче отбора на Евро-2022 разгромно одолела Казахстан.

В самой концовке первого тайма «сине-желтые» вколотили сразу два мяча. Отличились Гусев и Микитюк.

А уже на 76-й минуте Кремчанин поставил точку в матче, доведя счет до разгромного.

Подопечные Кузнецова добыли первую победу в квалификации. В первой игре «сине-желтые» уступили Уэльсу и идут на третьем месте в таблице.

Валлийцы также имеют три очка, но идут на втором месте благодаря победе в очной встрече. Группу с шестью баллами возглавляет Португалия.

Евро-2022 (U-17), отборочный турнир. Группа 11, второй тур



Украина (U-17) – Казахстан (U-17) 3:0



Украина (U-17): Фесюк, Гусев, Сизонюк (Бац, 87), Огарков, Шатов, Василец (Янчишин, 46), Янович (к), Микитюк, Кремчанин (Билоконь, 79), Маткевич (Деркач, 46), День (Панченко, 45).