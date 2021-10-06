Юношеская сборная Украины с победы стартовала в отборе на Евро-2022

Команда уже без Петракова справилась с Мальтой

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В первом туре отбора на чемпионат Европы-2022 сборная Украины дома переиграла Мальту.

Довольно быстро гостям удалось открыть счет силами Кросса. Однако Хромей с пенальти и Ярмолюк с игры позволили «сине-желтым» уйти на перерыв с преимуществом в счете.

Второй тайм завершился с аналогичным счетом. На дубль Шостака соперник сумел ответить лишь голом Борга.

Подопечные Владимира Езерского набрали первые три очка в группе 5. Также в квартете присутствуют Финляндия и Мальта.

Отбор на Евро-2022, первый этап. Группа 5, первый тур

Украина – Мальта 4:2

Голы: Хромей, 13 (пен.), Ярмолюк, 36, Шостак, 55, 65 – Кросс, 7, Борг, 58

Украина: Твардовский, Малыш (Удод, 79), Козык, Мампаси, Булеза, Очеретько (Хрипчук, 65), Хромей (Лосенко, 46), Шостак, Гуничев (Микитишин, 46), Волошин (Непейпиев, 69), Ярмолюк.

Мальта: Спитери, Микаллеф, Кутаджар, Н. Микаллеф, Леонарди, Борг (А. Спитери, 89), Дзаммит, Дале (Агиус, 63), Султана (Кросси, 81), Дж. Микаллеф, Кросс (Валетта, 63).

Леонарди