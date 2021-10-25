«Ювентус» на последних минутах спасся от поражения в матче с «Интером»

Реализованный пенальти помог команде Аллегри добыть очко с действующим чемпионом

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В девятом туре итальянской Серии А «Интер» в родных стенах сыграл вничью с «Ювентусом».

Довольно быстро счет удалось открыть Джеко. После гола боснийца «неррадзури» до самой концовки удавалось удерживать положительный для себя результат.

Но хозяева привезли пенальти в свои ворота. Приговор успешно исполнил Дибала. За эмоциональную реакцию на эпизод был удален главный тренер «змей» Симоне Индзаги.

Отставание «Интера» от «Милана» и «Наполи» в турнирной таблице составляет семь очков. «Ювентусу» лидеры чемпионата привозят уже десять пунктов.

Серия А, 9 тур

«Интер» – «Ювентус» 1:1

Голы: Джеко, 17 – Дибала, 89 (пен.)

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла (Весино, 90), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 61), Перишич (Думфрис, 72), Джеко, Мартинес (Санчес, 72).

«Ювентус»: Шченсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо (Дибала, 65), Локателли (Кайо Жорже, 83), Маккенни (Артур, 83), Бернардески (Бентанкур, 18), Мората, Кулусевски (Кьеза, 65).

Предупреждения: Барелла, Перишич – Алекс Сандро, Кьеллини