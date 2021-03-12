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«Ювентус» намерен полностью окупить трансфер Роналду в 2018-м году
В туринском клубе хотят продать португальского форварда
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
«Ювентус» планирует продать нападающего Криштиану Роналду ближайшим летом, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, «Ювентус» уже подсчитал все затраты, которые были связаны с трансфером Роналду, а также доходы клуба, которые принес переход португальца в 2018-м году.
Для того, чтобы полностью окупить трансфер Роналду в 2018-м, «Ювентусу» нужно продать 36-летнего португальца не меньше, чем за 30 миллионов евро.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022-го года. «Ювентус» хочет продать Роналду из-за слишком высокой зарплаты португальца.
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