«Ювентус» намерен полностью окупить трансфер Роналду в 2018-м году

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

«Ювентус» планирует продать нападающего Криштиану Роналду ближайшим летом, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «Ювентус» уже подсчитал все затраты, которые были связаны с трансфером Роналду, а также доходы клуба, которые принес переход португальца в 2018-м году.

Для того, чтобы полностью окупить трансфер Роналду в 2018-м, «Ювентусу» нужно продать 36-летнего португальца не меньше, чем за 30 миллионов евро.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022-го года. «Ювентус» хочет продать Роналду из-за слишком высокой зарплаты португальца.