«Ювентус» - «Сассуоло»: прогноз на матч чемпионата Италии

Сколько голов удастся забить «Старой синьоре»?

Прогноз

Предматчевые факты о командах:

«Старая синьора» забила не больше трех голов в своих последних пяти матчах.

«Сассуоло» пропускали мяч в свои ворота во всех предыдущих одиннадцати встречах с «Ювентусом».

Хозяева не проиграли ни одной из последних девяти игр.

«Ювентус» едва избежали поражения в итальянском дерби против миланского «Интера». Команда Симоне Индзаги выглядела готовой взять три очка, пока «Черно-белым» не было назначено спорное пенальти на 89-й минуте, которое и позволило закончить матч со счетом 1:1.

Гости обеспечили себе победу со счетом 3:1 над «Венецией» благодаря звездной игре лучшего игрока матча Доменико Берарди. Это было не так просто, как можно было бы предположить по счету, поскольку счет открыла «Венеция».

По итогам этого матча «Сассуоло» от зоны вылета из турнирной таблицы отделяют солидные 5 очков. С другой стороны, они пропускали мяч в свои ворота в каждой из трех последних игр. Это не внушает надежды, поскольку «Ювентус» забивал хотя бы один гол во всех 11 встречах с «Сассуоло».

Хозяева в последний месяц не радовали фанатов большим количеством голов и больше играли в обороне, отсюда и не более трех забитых голов в каждом из последних пяти матчей. В обороне же люди Массимилиано Аллегри были на высоте.

Мы ожидаем, что хозяева поля подойдут к матчу в отличной форме, несмотря на двухдневный отдых, и одержат победу. Скорее всего «Ювентус» не будет менять манеру своей игры, так что не стоит ждать большого количества забитых мячей, и предлагаем вам ставку на тотал меньше 3.5 с кэфом 1.7.