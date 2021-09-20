«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом», опустившись на 18 место в таблице

Туринцы имели все шансы забрать три очка

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В центральном матче четвертого тура итальянской Серии А сошлись «Ювентус» и «Милан».

Неудачно стартовавшая в чемпионате команда Массимилиано Аллегри смогла открыть счет уже на 4 минуте. Причем забил объект насмешек фанатов – Альваро Мората.

Испанец еще несколько раз серьезно угрожал воротам соперника, но так и не смог удвоить преимущество своей команды.

На 75 минуте «россонери» сравняли счет после точной подачи с углового на голову Анте Ребичу. Хорват от штанги вколотил мяч в сетку ворот и спас одно очко для гостей.

«Милан» находится на второй строчке в таблице, имея одинаковое количество очков с соседями из «Интера».

«Ювентус» же еще не добыл ни одной победы, и с грустными двумя очками болтается в зоне вылета на 18 месте.

Серия А, 4-й тур

«Ювентус» – «Милан» 1:1

Голы: Мората, 4 – Ребич, 75

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Куадрадо (Кьеза, 72), Бентанкур, Локателли, Рабьо, Дибала (Кулусевски, 79), Мората (Кин, 66).

«Милан»: Меньян, Томори, Кьер (Калулу, 36), Романьоли, Эрнандес, Браим Диас (Мальдини, 90), Рафаэл Леау, Салемакерс (Флоренци, 63), Тонали, Кессиэ (Беннасер, 64), Ребич.

Предупреждения: Дибала (65), Тонали (65).