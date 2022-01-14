Забарный: «Дебют Миколенко в «Эвертоне» – 10 из 10-ти»
Защитник «Динамо» Илья Забарный оценил дебют Виталия Миколенко в «Эвертоне». Игрока цитирует пресс-служба киевлян.
- Переживаете ли по поводу того, каково вам будет играть в обороне без Миколенко?
- Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в «Динамо», можно идти дальше.
- Вы уже смотрели матчи Миколенко за «Эвертон»?
- То, что он за такой короткий промежуток времени сыграл уже 120 минут, говорит, что ему можно поставить оценку 10 из 10. Сыграть такое время без особенной подготовки дорогого стоит.
- Динамовцы уже начали учить английский язык?
- Все со временем. У меня с английским нормально, не скажу, что прямо хорошо, но на бытовом уровне неплохо.
Напомним, главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес удивился, что Миколенко знает английский.
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