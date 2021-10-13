«Заря» не выкупит Аллахяра у «Фенербахче»

Зимой форвард вернется в Турцию

Фото: ФК Заря

«Заря» не выкупит нападающего «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша.

Луганский клуб не станет платить 3,5 миллиона евро за игрока. Команда не нашла покупателей на своего лидера.

Аренда иранца истекает в конце года. Зимой он вернется в Турцию, сообщает Fotomac.

Ранее сообщалось, что Сайядманеш интересен «Шахтеру» и бельгийским командам. Впрочем, до переговоров пока дело не дошло.

Всего за «Зарю» Аллахьяр провел 39 матчей, забив девять мячей и сделав пять ассистов. Он играет за луганчан с октября 2020-го года.