«Заря» единственной из 96 клубов Европы не набрала ни одного очка в таблицу коэффициентов
«Заря» не выкупит Аллахяра у «Фенербахче»
Зимой форвард вернется в Турцию
Фото: ФК Заря
«Заря» не выкупит нападающего «Фенербахче» Аллахьяра Сайядманеша.
Луганский клуб не станет платить 3,5 миллиона евро за игрока. Команда не нашла покупателей на своего лидера.
Аренда иранца истекает в конце года. Зимой он вернется в Турцию, сообщает Fotomac.
Ранее сообщалось, что Сайядманеш интересен «Шахтеру» и бельгийским командам. Впрочем, до переговоров пока дело не дошло.
Всего за «Зарю» Аллахьяр провел 39 матчей, забив девять мячей и сделав пять ассистов. Он играет за луганчан с октября 2020-го года.
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