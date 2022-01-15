«Черноморец» представил новичка очередным гениальным коллажем и отсылкой к легендарной песне
«Заря» объявила о трансфере 19-летнего игрока «Черноморца»
Тлумак подписал с луганской командой контракт до 2025-го года
15 января 13:19
Юрий Тлумак / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Черноморца» Юрий Тлумак подписал контракт с «Зарей», сообщает пресс-служба луганского клуба.
Тлумак будет выступать в «Заре» до 2025-го года.
В первой части сезона УПЛ Тлумак провел 13 матчей и забил в них 1 мяч.
Ранее «Заря» сообщила о подписании контракта с бывшим игроком «Шахтера».
Комментарии 0