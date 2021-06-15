Алибеков перейдет в «Слован» на следующей неделе
«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник
Алибеков перейдет в луганский клуб
Ахмед Алибеков / Фото: Twitter
Хавбек «Динамо» Ахмед Алибеков перешел в «Зарю», сообщает ресурс zaryalg.com.
По информации источника, пока неизвестно, подпишет ли 23-летний Алибеков полноценный контракт с «Зарей»,
Половину предыдущего сезона Алибеков провел в аренде в «Уфе».
За основную команду «Динамо» Алибеков еще не дебютировал, лишь раз попадал в заявку на матч УПЛ, но на замену не вышел.
Напомним, уже известен календарь УПЛ на сезон 2021/22.
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