«Заря» подписала полузащитника «Динамо» – источник

Алибеков перейдет в луганский клуб

Ахмед Алибеков / Фото: Twitter

Хавбек «Динамо» Ахмед Алибеков перешел в «Зарю», сообщает ресурс zaryalg.com.

По информации источника, пока неизвестно, подпишет ли 23-летний Алибеков полноценный контракт с «Зарей»,

Половину предыдущего сезона Алибеков провел в аренде в «Уфе».

За основную команду «Динамо» Алибеков еще не дебютировал, лишь раз попадал в заявку на матч УПЛ, но на замену не вышел.

Напомним, уже известен календарь УПЛ на сезон 2021/22.