«Заря» определилась с местом проведения заграничных сборов
«Заря» подтвердила уход Абу-Ханны
Защитник будет играть в Польше
Фото: ФК Заря
Защитник «Зари» Джоэль Абу-Ханна официально покинул команду.
Луганский клуб объявил об этом через свой сайт. Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию.
Интересно, что его соглашение было рассчитано до конца июня. О продлении соглашения стороны не договорились.
За луганчан он выступал два сезона.
Польская «Легия» уже объявила о переходе защитника.
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