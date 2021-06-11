«Заря» подтвердила уход Абу-Ханны

Защитник будет играть в Польше

Фото: ФК Заря

Защитник «Зари» Джоэль Абу-Ханна официально покинул команду.

Луганский клуб объявил об этом через свой сайт. Сообщается, что контракт расторгнут по обоюдному согласию.

Интересно, что его соглашение было рассчитано до конца июня. О продлении соглашения стороны не договорились.

За луганчан он выступал два сезона.

Польская «Легия» уже объявила о переходе защитника.