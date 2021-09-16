«Заря» проиграла «Буде-Глимту», пропустив три мяча во втором тайме
«Заря» в матче 1 тура группового раунда Лиги конференций разгромно проиграла «Буде-Глимту».
Обе команды присмотрелись друг к другу в первом тайме и обошлись без голов. Однако во второй половине встречи норвежцы всерьез взялись за дело.
В итоге, в начале второй половины матча «Заря» пропустила дважды за две минуты, а позже Пеллегрино и во все добил соперника, забив третий мяч норвежцев.
Отыграть даже один мяч луганчанам удалось в конце матча. Гол на счету Громова.
Лига конференций:
«Буде-Глимт» – «Заря» 3:1
Голы: Салтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрини, 60 – Громов, 90+2
«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Бьеркан (Конрадсен, 79), Берг, Салтнес, Фет (Ветлесен, 67), Пеллегрино (Кумсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен.
«Заря»: Мацапура, Вернидуб, Цвек, Снурницын, Громов, Кочергин, Булеца (Лунев, 70), Назарина, Хомченовский, Кабаев, Сайядманеш (Кристиан, 70).
Комментарии 0