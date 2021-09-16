«Заря» проиграла «Буде-Глимту», пропустив три мяча во втором тайме

Луганский клуб начал с поражения

Фото: twitter.com/Glimt

«Заря» в матче 1 тура группового раунда Лиги конференций разгромно проиграла «Буде-Глимту».

Обе команды присмотрелись друг к другу в первом тайме и обошлись без голов. Однако во второй половине встречи норвежцы всерьез взялись за дело.

В итоге, в начале второй половины матча «Заря» пропустила дважды за две минуты, а позже Пеллегрино и во все добил соперника, забив третий мяч норвежцев.

Отыграть даже один мяч луганчанам удалось в конце матча. Гол на счету Громова.

Лига конференций:

«Буде-Глимт» – «Заря» 3:1

Голы: Салтнес, 48, Сольбаккен, 49, Пеллегрини, 60 – Громов, 90+2

«Буде-Глимт»: Хайкин, Сампстед, Моэ, Лоде, Бьеркан (Конрадсен, 79), Берг, Салтнес, Фет (Ветлесен, 67), Пеллегрино (Кумсон, 79), Ботхейм, Сольбаккен.

«Заря»: Мацапура, Вернидуб, Цвек, Снурницын, Громов, Кочергин, Булеца (Лунев, 70), Назарина, Хомченовский, Кабаев, Сайядманеш (Кристиан, 70).