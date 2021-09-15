«Заря» стартует в Лиге конференций. Вы удивитесь, но недавно из «Буде-Глимта» к ним перешел игрок

Руслан Бабенко отыграл сезон в Норвегии, а затем – сезон за луганчан

Интервью

Руслан Бабенко в составе «Буде-Глимта» / Фото - glimt.no

Казалось бы, что может у «Буде-Глимта» и «Зари» быть общего помимо группы в Лиге конференций. Но, оказывается, кое-что, а точнее, кое-кто все же нашелся.

Руслан Бабенко, бывший игрок молодежной сборной Украины, по одному сезону провел и в составе норвежцев, и в составе луганчан. И перед встречей его бывших клубов друг против друга «Глимт» поинтересовался как у украинца обстоят дела.

Бабенко играл в Норвегии за год до 100-летия «Буде-Глимта». И в тот сезон команда вылетела из элитного дивизиона, но дошла до полуфинала Кубка. Бабенко отыграл 19 матчей и решил в межсезонье сменить клуб.

Новым коллективом полузащитника стала как раз «Заря». За луганчан он провел 21 поединок во всех турнирах. А в том футбольном году команда Юрия Вернидуба играла в Лиге Европы с «Гертой», «Атлетиком» и «Эстерсундом», уступила «Шахтеру» в 1/8 финала Кубка Украины и финишировала четвертой в УПЛ, пропустив перед собой «Ворсклу».

Дальше в карьере Бабенко были «Черноморец», «Ракув», «Олимпик», а теперь 29-летний хавбэк – игрок перволигового «Полесья».

«У меня были предложения из клубов из УПЛ, но в последние годы я менял клубы каждый год. Так что решил успокоиться и немного осесть. Когда мы с женой вспоминаем время в Норвегии, то сходимся во мнении, что нам понравилось в этой стране. Особенно природа. Лофотен прекрасен. К сожалению, в плане футбола у меня там не все сложилось. Команда не играла в подходящий мне стиль. Сейчас я не смотрю матчи, но часто просматриваю результаты. Несколько месяцев назад я разговаривал с Асмундом Бйорканом (бывший главный тренер, сейчас спортивный директор клуба –XSPORT.ua), спрашивал у него как так получилось, что клуб настолько изменился. Сколько мячей вы забили в прошлом году? 100? Это невероятно. Я очень доволен тем, как сейчас играют Бреде Мое, Ульрик Сальтнес, Патрик Берг, Фредрик Бйоркан и Мортен Конрадсен. Мне всегда было приятно играть с ними. Я разговаривал с Миланом Йевтовичем (экс-игрок «Глимта», недавно играл против него за «Одд» – XSPORT.ua) после их матча, спрашивал, как сейчас играет команда. Он ответил мне: «Ох, Руслан! Это «Барселона». И я подумал: «Так это ведь как раз то, что мне нравится».

Бабенко и Йевтович Бабенко и Йевтович

Но, конечно же, украинца расспрашивали не только о его прошлом в Норвегии, но и о следующем сопернике «Глимта» – «Заре». И вот, что чемпионы скандинавской страны теперь знают о луганчанах:

«Заря» – это очень атакующая команда. Они играют в привлекательный футбол, никогда не садятся низко, не играют от обороны. У них есть много хороших атакующих игроков. Это будет интересный матч, жду множества забитых мячей. Несмотря на то, что «Динамо» и «Шахтер» – лучшие команды в стране, «Заря» часто играет с ними на равных. Проблема «Зари» в том, что она каждый сезон продает своих лучших футболистов. Думаю, у них был бы шанс стать действительно большой командой, если бы сохраняли своих игроков. Самое большое отличие между украинским и норвежским футболом? Сложно сказать. В Украине больше играют от защиты. Если ты забиваешь первым, то выигрываешь матч, потому что тогда никто не сломит твою оборону. У Норвегии все по-другому. Если ты ведешь в счете 1:0 или 2:0, то, по факту, матч только начинается».

Матч «Буде-Глимт» – «Заря» пройдет на «Аспмюра стадиум», на арене, которая находится за полярным кругом. Начало дебютного для обеих команд поединка в рамках Лиги конференций – в 22:00, в четверг, 16 сентября.

Интересно, а за кого будет болеть Руслан Бабенко?