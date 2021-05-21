«Заря» заинтересована в защитнике из Испании

Лебеденко год провел в «Олимпике»

Фото: ФК Олимпик

«Заря» может подписать защитника «Луго» Ореста Лебеденко.

Луганский клуб – главный фаворит на подписание украинца. «Луго» на данный момент играет в Сегунде, но близок к понижению в классе по итогам сезона.

Лебеденко перешел в испанский клуб в 2019-м году. Впрочем, минувший сезон провел в «Олимпике» в аренде. На его счету 23 матча и пять голевых передач.

«Олимпик» уже покинули Максим Тейшейра и Темур Чогадзе.