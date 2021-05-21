Скрипник: «До начала сезона многие говорили, что «Заря» провалится»
«Заря» заинтересована в защитнике из Испании
Лебеденко год провел в «Олимпике»
21 мая 21:43
Фото: ФК Олимпик
«Заря» может подписать защитника «Луго» Ореста Лебеденко.
Луганский клуб – главный фаворит на подписание украинца. «Луго» на данный момент играет в Сегунде, но близок к понижению в классе по итогам сезона.
Лебеденко перешел в испанский клуб в 2019-м году. Впрочем, минувший сезон провел в «Олимпике» в аренде. На его счету 23 матча и пять голевых передач.
«Олимпик» уже покинули Максим Тейшейра и Темур Чогадзе.
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