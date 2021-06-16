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Защитник «Динамо»: «Мой прогресс в «Днепре-1» стал заметен»

Дубинчак вернулся из аренды
Футбол Украинская Премьер-лига
18:57
Защитник «Динамо»: «Мой прогресс в «Днепре-1» стал заметен»
Владислав Дубинчак / Фото: УПЛ

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак высказался о возвращении в киевский клуб из аренды в «Днепре-1». Его слова приводит пресс-служба «бело-синих».

– Я очень рад возвращению, поскольку на протяжении трех последних лет был в аренде. Приятно увидеть ребят, здесь много моих друзей, с которыми мы играли в дубле, а сейчас они уже лидеры основной команды «Динамо». Очень рад, что наконец, присоединюсь к ним. Останусь я в команде или нет, будет решать тренерский штаб.

– Раньше вы больше всего общались с Ледневым, Шапаренко, Поповым, Цитаишвили, теперь ваша компания, возможно воссоединится?

– Дай бог, чтобы так и было. Во-первых, нужно остаться в команде и закрепиться здесь, тогда и компания снова будет вместе.

– Правда ли, что Луческу импонирует ваша игра, и он доволен тем, как вы проявляли себя на протяжении последних лет?

– Я читал об этом в интернете и разговаривал с агентом. Лично от тренера я этого не слышал, думаю, когда мы с ним встретимся, поговорим об этом. Тогда будет ясно.

– Как видите свой прогресс за последние три сезона?

– Думаю, мой прогресс стал заметен в «Днепре-1». Это сильная команда, в ней есть, с кем играть, а до этого я выступал в коллективах, которые боролись за выживание, поэтому мне было сложнее себя проявить – больше внимания уходило на то, чтобы наиграться и получить игровой опыт. А уже в «Днепре-1» я почувствовал себя по-другому и показал хороший результат.

Напомним, «Динамо» вышло из отпуска 15-го июня и провело первую тренировку.

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Владислав Дубинчак

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