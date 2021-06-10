Защитник сборной Хорватии: «Мне нравится, что на нас никто не ставит на Евро-2020»

Ловрен назвал ключ к успеху для своей команды

Деян Ловрен / Фото: Eurosport

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от выступлений своей команды на Евро-2020. Его слова приводит Sky Sports.

«Сборной Хорватии нравится, что нас считают темной лошадкой и никто на нас не ставит, говоря о претендентах на победу. Я думаю, что это лучший способ, чтобы добиться триумфа.

За последние два-три года мы сменили много игроков, но я думаю, что молодое поколение понимает, что без упорной работы за цвета нашей сборной многого не добьешься.

Хорошее выступление на крупном международном турнире зависит от мелких деталей. Именно они и помогли нам в 2018 году на чемпионате мира дойти до финала. Важно, как будет развиваться атмосфера, что будет после первого матча, что произойдет во второй встрече. Так что давайте плыть по волне и наслаждаться этим приключением со сборной».



Первый матч на Евро-2020 сборная Хорватии сыграет с Англией 13-го июня.

Видео трансляция матча Англия – Хорватия.

Онлайн трансляция матча Англия – Хорватия.