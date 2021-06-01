Защитник сменил «Десну» на «Зарю»

Луганчане укрепили оборону перед началом следующего сезона

Максим Имереков / Фото - ФК Заря

Защитник Максим Имереков присоединился к «Заре». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с 30-летним футболистом рассчитан на два года. Последним местом его работы была черниговская «Десна».

Имереков защищал цвета «северян» с осени 2018 года. За этот период провел 61 матч, в котором отличился 4 забитыми мячами.

Ранее «Зарю» покинул защитник Джоэль Абу Ханна.