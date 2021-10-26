«Челси» смирился с уходом лидера обороны следующим летом и ищет ему замену
Защитники «Челси» забили больше «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ
«Шпоры» лишь девять раз отличились в этом сезоне
08:10
Фото: SKy Sports
«Челси» лидирует в таблице АПЛ после 9 туров.
Большинство мячей за лондонцев забили защитники. Из 23 мячей в АПЛ 10 из них забили игроки обороны.
Портал Whoscored посчитал, что защитники «Челси» забили больше некоторых клубов Европы. В этом списке нашлось место «Тоттенхэму», «Вольсфбургу» и «Атлетику». Все они забили лишь девять мячей в чемпионате.
«Шпоры» в АПЛ идут на шестом месте.
При этом, за «Челси» играет Ромелу Лукаку, который пока не вошел в свою лучшую форму.
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