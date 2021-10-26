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Защитники «Челси» забили больше «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ

«Шпоры» лишь девять раз отличились в этом сезоне
Футбол Премьер-Лига (Англия)
08:10
Защитники «Челси» забили больше «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне АПЛ
Фото: SKy Sports

«Челси» лидирует в таблице АПЛ после 9 туров.

Большинство мячей за лондонцев забили защитники. Из 23 мячей в АПЛ 10 из них забили игроки обороны.

Портал Whoscored посчитал, что защитники «Челси» забили больше некоторых клубов Европы. В этом списке нашлось место «Тоттенхэму», «Вольсфбургу» и «Атлетику». Все они забили лишь девять мячей в чемпионате.

«Шпоры» в АПЛ идут на шестом месте.

При этом, за «Челси» играет Ромелу Лукаку, который пока не вошел в свою лучшую форму.

Андрей Усмонов
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