Ярмоленко – лучший игрок матча Украина – Северная Македония
Зеленский поздравил Украину с первый победой на Евро-2020: «Два блестящих гола»
Президент Украины - о матче против Северной Македонии
20:15
Фото: KP
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную страны с первой победой на Евро-2020.
Украина во втором туре обыграла Северную Македонию (2:1).
«Два блестящих гола и заслуженная победа в игре с Северной Македонией.
Гордимся нашей сборной. Так держать. С вами поддержка всей Украины».
Украина впервые за шесть матчей выиграла в матче Евро.
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