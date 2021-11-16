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Зинченко и Довбык повторили Швецию. Украина обыграла Боснию и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022

В параллельном матче Франция помогла «сине-желтым»
Футбол Сборная Украины
16 ноября 23:36
Зинченко и Довбык повторили Швецию. Украина обыграла Боснию и пробилась в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Фото - УАФ

В восьмом туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины на выезде переиграла Боснию и Герцеговину.

В данном матче подопечных Александра Петракова устраивала только победа. Первый тайм «сине-желтые» начали уверенно.

Гости нанесли несколько опасных ударов со средней-длинной дистанции. Но к концу 45-минутки острота в их действиях пропала. Могли пропустить, но сумасшедший сейв совершил Бущан.

Вторую половину встречи сборная Украины также начала весьма активно. Отличный момент после позиционной атаки упустил Яремчук. А забил Зинченко, откликнувшись на прострел Цыганкова.

После гола снова «сине-желтые» успокоились. Несколько раз в игру пришлось вступать Бущану. Однако вовремя с центра поля убежал Довбык, доведя преимущество до двух мячей. Форвард мог оформить разгром, но защитник вынес мяч из пустых ворот.

Франция выиграла группу D. В последний момент Украина обошла Финляндию, вырвав место в плей-офф.

Отбор на ЧМ-2022, группа D, восьмой тур

Босния и Герцеговина – Украина 0:2

Голы: Зинченко, 59, Довбык, 79

Босния: Василь, Ахмедходжич, Ковачевич, Хаджикадунич, Сушич, Стеванович, Хаджиахметович (Налич, 71), Прцич (Крунич, 64), Гояк (Цимирот, 64), Демирович (Кодро, 80), Менало (Превляк, 71).

Украина: Бущан, Тымчик, Матвиенко, Забарный, Соболь (Шапаренко, 64), Степаненко, Малиновский (Сидорчук, 81), Зинченко, Цыганков (Зубков, 75), Ярмоленко (Караваев, 82), Яремчук (Довбик, 75).

Предупреждения: Демирович, Хаджикадунич – Забарный
Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Боснии и Герцеговины (футбол) сборная Франции (футбол) сборная Финляндии (футбол)

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